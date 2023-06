Mga costumer ng More Power nagulantang sa bill deposit refund

Ilang consumers ng MORE Electric and Power Corporation (MORE Power) sa Iloilo City ang simula nang nakakuha ng refund sa kanilang bill deposit.

Sa simpleng seremonya sa tanggapan ng More Power ay tatlong consumers ang unang nabigyan ng refund kabilang sina Emmanuel Improgo, Baby Jean Agustin at Barangay Chairman Romeo Losario Jagorin Jr ng Brgy. Sambag, Jaro, Iloilo City.

Ang bill deposit ay binabayad ng mga consumer kapag nag-apply ng electric meter, alinsunod sa Article 7 ng Magna Carta for residential electric consumers.

Kwento ni Baby Jean, malaking tulong na ibinalik sa kanya ang bill deposit. Hindi nya alam na may ganitong patakaran kaya nabigla sya nang tawagan ng More Power para sa refund.

Gayundin ang pahayag ni Jagorin, aniya, wala silang naririnig na ganitong klaseng refund sa dating Distribution Utility kaya nagulat ito na may balik bayad ang More Power.

Para naman sa consumer na si Improgo, malaking tulong ang natanggap nitong P2,500.

Ayon kay MORE Power President at CEO Roel Castro ang kusang pagbabalik ng bill deposit ay upang maging ehemplo sa iba pang distribution utilities(DU).

Samantala, pinuri ni Energy Regulatory Commission(ERC) Commissioner Alexis Lumbatan ang bill deposit refund initiative ng More Power.

Nabatid na mayroong P5 million bill deposits fund ang More Power na handang ibalik sa mga consumers para ngayong taon.