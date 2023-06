May bonggang new project: Lianne from kabit to sosyal

Malaking hamon para kay Lianne Valentin ang binigay na role sa kanyang sa murder mystery drama ng kanyang mother TV network.

Gaganap si Lianne bilang si Beatrice Royales, ang pangatlong anak ng isang business tycoon at may-ari ng isang make-up company at kilalang fashionista.

Big step daw ito mula sa naging breakout role niya last year sa teleseryeng ‘Apoy sa Langit’ kunsaan gumanap siyang kabit na ipagpapalit ang dangal para sa pera. Kailangan pa raw niyang pag-aralan ang pagkilos ng mga sosyal at mayayaman.

“Si Beatrice, may-ari siya ng isang makeup company. She’s also a race car driver and a fashionista. Very imo at very goal oriented. Medyo mahirap din talaga siya kasi different siya from Stella, ‘yung role ko sa ‘Apoy sa Langit’. Iyon walang class. Ito may class siyang tao, nakapag-aral sa isang engrandeng eskwelahan, so pati ‘yung pananalita and the way ‘yung posture ko and the way I do things it matters. ‘Yun talaga ‘yung pinagtuunan ko ng pansin sa preparations,” sey ni Lianne.

Pati raw sa pag-arte ay kailangan iba rin ang ipakita ni Lianne. Kung sa huli niyang role ay maingay at jologs siya, ngayon daw ay natutunan na niyang gamitin ang mga mata niya sa pag-arte.

“Mahirap ‘yung role ko talaga kasi murder mystery siya, so kailangan ko ring maging creative. Usually ‘di ba ‘yung nuances, ‘yung mata, ‘yung galaw, it’s very important. So ako naman doon ako nahirapan kung paano ba ‘yung ambag ko roon sa mga little nuances and details,” sabi pa ng aktres.

