Mataas na kita ng magsasaka, murang bigas sa masa

Nag-umpisa na po ang sine die sa Kongreso at talaga namang aking masasabi na maraming panukala ang naipasa bago magbakasyon. Pero marami pang bills ang dapat tutukan sa aming pagbabalik sa Hulyo.

Isa na nga rito ang tungkol sa fertilizer o abono, na sana ay aming mabalangkas sa aming pagbabalik sa Kongreso. Tatargetin po namin na talakayin ang isyung ito para sa mga kababayan nating magsasaka at konsyumers.

Mismong si Pangulong Marcos po na siyang umaaktong kalihim ng Department of Agriculture (DA) ang nagsulong ng mga hakbangin para sa paggamit ng organic st mas murang abono o pataba. Siguro naman ay matagal na ninyong naririnig ang kabutihan ng paggamit ng biofertilizer o organic na abono. Lalo na po sa mga kababayan nating naging plantito at plantita noong kasagsagan ng pagkakakulong natin sa ating mga bahay gawa ng pandemya.

Marami ang nagtanim kaya alam kong aware sila sa kabutihan ng paggamit ng organic na pataba para sa mga halaman.

Ito rin po ang isinusulong ng ating Pangulo at akin ding sinusuportahan. Kapag organic ay mas mura kung ikukumpara sa mga imported na petrochemical fertilizer gaya ng Urea, at mas maganda ang produksyon sa lupa sa kinalaunan.

Siyempre po kapag laging kemikal ang ginagamit na pataba, may mga nagsusuri na nagsasabi na sa pangmatagalan ay nagiging acidic o pagbaba ng kalidad ng lupa kayat humina ang produksyon o ani nito. Hindi ba kapag tayo ay nakakaranas ng acid or pangangasim ng sikmura ay hindi rin maganda ang dinudulot nito sa ating tiyan?

Natural, ang resulta nito ay habang lumalaki ang gastos ng ating mga magsasaka, dahil syempre pataas ng pataas ang presyo ng imported na pataba, lumiliit naman ang ani nila bawat ektarya. Kaya lumiliit din ang kita nila.

At sa pagliit ng ani nila, bumababa na rin ang national output natin sa bigas. Ang resulta nito syempre ay ang pagtaas din ng halaga ng bigas sa merkado, na masaklap na balita sa atin na mga Pinoy konsyumer na araw-araw nagka-kanin.

Ang nais po ng Pangulo ay maturuan ang mga magsasaka natin sa paggamit ng natural na pataba at nang maiiwas na sila sa paggamit ng mga inaangkat na mamahaling chemical fertilizer. Kaya nga gusto nating ipaaral sa mababang kapulungan kung ano ang mga mabuti at masamang epekto nito kung ito na ang mas gagamitin natin sa pagtatanim ng palay.

Kaya po ang inyong lingkod, kasama ang aking kapwa mambabatas na sina Sta Rosa City Rep. Dan Fernandez, Bataan Rep. Albert Garcia at Bicol Saro Rep. Brian Yamsuan, ay nag-file ng House Resolution (HR) 972 kung saan ay humihiling sa House committee on agriculture na pag-aralan kung gaano kaepektibo o hindi ang paggamit ng chemical fertilizer sa rice production.

Magiging mas mahal ba ito o mas mura sa kabuuan? Marami pa pong pag-aaralan dahil hindi naman puwedeng ura-urada tayo. Lalong hindi madaling sabihin sa mga magsasaka na dito na tayo sa organic lalo’t nakasanayan nila sa napakahabang panahon ang mga kasalukuyang ginagamit nilang imported na abono.

Kapag lumabas po sa mga pag-aaral na gagawin ng mababang kapulungan na mas mura at mas mainam talaga ang organic fertilizer, kailangan nating turuan ang mga kababayan nating magsasaka na bawasan o kalimutan na nang tuluyan sa darating na panahon ang paggamit ng imported na abono at dito na tayo sa mas ligtas at lokal o gawang Pinas na pataba. Bukod sa makabubuti ito para hindi masira ang ating mga lupang taniman ay mas ligtas pa ito sa kalusugan nating mga kumakain ng kanin.

Kung sadyang mas mura ang organic at makikita sa darating na pag-aaral sa mababang kapulungan na mas tataas ang ani eh malaking tulong ito sa mga kababayan nating magsasaka. Mababawasan na ang ginagastos nila sa abono kaya tataas na ang kanilang kita.

At kapag mas tumaas ang ani, tataas ang supply at bababa ang presyo ng bigas sa pamilihan at tayong mga konsyumer naman ang mga makikinabang.

Sa ngayon po, isa sa pangunahing kumokontra sa paggamit ng organic fertilizer ay ang mga negosyanteng umaangkat at nagbebenta ng mga petroleum-based fertilizer. Natural lamang sa kanila ang pumalag dahil apektado ang kanilang negosyo kapag nag-switch sa organic na pataba ang mga magsasaka natin at binawasan ang paggamit ng kanilang mga inaangkat at binebenta na fertilizer dito sa ating bansa.

Pero sabi nga natin ay hindi naman yan magiging biglaan. Mismong ang Pangulo ang nagpu-push na gawing mixed muna o balanse ang pagagamit ng abono kung saan gagamit na kalahati ng dating abono at kalahati na organic. Unti-unti nating sasanayin ang mga magsasaka na gamitin ang organic dahil hindi puwedeng biglaan, pero sa bandang huli ay puro organic na ang gagamitin nila.

Kailangang may sapat na panahon ng pag-aaral para matiyak natin na ito ngang organic na fertilizer ay makakatulong sa pagpapalago ng ani sa mas mababang halaga at makakatulong pa sa kalikasan. Sa mga pag-aaral kasi ay nakitang bukod sa pagkasira ng mga lupa dahil sa palagiang paggamit ng kemikal na sangkap ng mga abono, ay nagrerelis ito ng greenhouse gases (GHGs) na siyang ugat ng global warming at climate change.

Ang pinakahuling epekto ng climate change na ating naranasan kamakailan lang ay ang matinding heatwave na umabot ng 40 hanggang 50 degrees Celsius ang temperatura. Hindi na natin kailangan ipaliwanag pa kung paano ito nakaapekto sa atin dahil kahit pa nga nakaelectric fan na tayo ay ramdam pa rin natin ang sobrang inet at alinsangan ng kapaligiran. At may mga pag-aaral nga na ang mga chemical fertilizer ang isa s pinanggagalingan ng GHG at sanhi ng paglala ng climate change.

Kasama po sa mga plano ni Pangulong Marcos ang gawing moderno ang sistema ng agrikultura sa bansa at mas makakalikasan.

Sa kanyang video message, sinabi ni Pangulong Marcos na masyado na tayong dependent o umaasa sa petroleum-based fertilizer kaya ipapakilala natin sa mga magsasaka ang paggamit ng biofertilizer dahil may magandang resulta ang mga pag-aaral na na ginawa na ng DA. Inaasahang matutulungan nito ang mga magsasaka, ang taumbayan at maging ang mga lokal na agribusiness entrepreneurs na nagbebenta ng mga organic fertilizer.

Nakita po rin natin na ang pagtaas ng mga produktong petrolyo ay may epekto sa presyo ng mga fertilizers na ginagamit ng ating mga magsasaka dahil ang mga ito ay “petroleum-based.”

Kaya naman kailangan ang pagsasagawa ng inquiry ng kinauukulang komite sa Kongreso upang alamin ang epekto ng matagal nang pagagamit ng imported chemical fertilizer na ito sa ating agrikultura at sa pagiging produktibo ng ating mga magsasaka.

Ang House inquiry na ito ang magkukumpara sa aktuwal na gastusin at ang per-hectare yields ng mga magsasakang gumagamit ng organic laban sa mga magsasaka mananatiling gumagamit ng inorganic o chemical-based na mga pataba.

Bagama’t sinabi po ng DA sa Pangulo na base sa kanilang isinagawang trial sa mixed-used approach ay nakapagtala ng average yield increase na 39.01% at average net-income increase na P26,855.89 ang mga magsasaka ng palay isinama sa pag-aaral noong Wet Season 2022. Magandang epekto po ito pero nangangailangan pa rin ng pangmalawakang pag-aaral para makatiyak tayong ganito pa rin o mas maganda pa ang magiging pang-kabuuang resulta para sa pagtatanim na palay sa bansa para sa ating mga magsasaka at konsumidor na rin.

Alam naman po nating target ng ating Pangulong Marcos na maibaba sa P20 ang kada kilo ng bigas. Kaya nakikita rin nating determinado sya na ma-improve ang produksyon ng palay sa bansa. Kaya determinado rin ang Pangulo na tulungan ang mga magsasaka gamit ang mas modernong approach tulad na nga nitong organic fertilizer.

Kung ito po ay magpapatuloy at masusuportahan ng DA officials natin para maturuan ang ating mga magsasaka, hindi nalalayong makamit nga ang pangarap ng ating Pangulo at isang araw ay maibalita niyang P20 per kilong bigas ay nandito na. Di po ba napakagandang balita nyan?