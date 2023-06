Marcos admin kakapusin ng P1.3T budget sa 2024

Kukulangin ng P1.36 trilyon ang magiging koleksiyon ng administrasyong Marcos Jr. sa 2024 para punan ang gastusin ng pamahalaan.

Ayon sa 2024 Budget Priorities Framework ng Department of Budget and Management, magkakaroon ng budget deficit na P1.36 trilyon dahil P5.547 trilyon ang magiging gastos ng pamahalaan samantalang P4.184 trilyon lamang ang nakikita nitong revenues mula sa koleksiyon mula sa mga buwis, taripa, mga fees and charge.

Ayon sa DBM, lalago ang revenues sa 2024 ng 12.2% sa P4.18 trilyon kung maging batas ang passive income and financial intermediary taxation bill at kung patawan na ng value-added tax ang digital service providers at masingil na ang excise tax sa single-use plastics at pre-mixed alcohol. Hindi pa umuusad sa Senado ang passive income and financial intermediary taxation act mula nung inirefer ito sa Committee on Ways and Means matapos ang first reading.

Tututukan ng DBM ang digital transformation at ang pagpasa ng mga reporma na masesegurong maayos ang paggastos ng pera ng bayan.

Dahil sa budget deficit na P1.36 trilyon at tiyak na mangungutang ang pamahalaan, sinabi ng DBM na sa loob ng bansa uutangin ang karamihan para maibsan ang maaaring maging epekto ng paggalaw ng foreign exchange at ng interest rate sa labas ng bansa. Dagdag ng DBM, pag-aaralan nito ang mga alternative funding options tulad ng mga environmental, social and governance financing. (Eileen Mencias)