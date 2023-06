Maharlika ba ang tamang sagot? 

Pirma na lang ang kulang para maging ganap na batas ang panukalang magtatag ng Maharlika Investment Fund (MIF).

Matapos i-adopt ng Kongreso ang version ng Senado sa kanilang ginawang bicameral conference committee.

Bagamat ilang hakbang na lamang ang MIF para maging ganap na batas, patuloy na babantayan ito ng mga mambabatas upang masunod ang layunin kung bakit ito naitatag.

Hindi naman lingid sa publiko na maraming sektor ang may agam-agam sa MIF dahil gagamitan ito ng pondo mula sa mga pangunahing bangko ng gobyerno at nangangambang baka mauwi lamang sa wala ito kapag hindi naging maayos ang pangangasiwa dito.

Maganda ang layunin ng MIF dahil kapag nagtagumpay ay pakikinabangan ng taong batan subalit hindi maiaalis na baka hindi mapangasiwaan ng maayos at baka makompromiso ang pondong inilaan para dito.

Pero marami sa mga senador at ilang pribadong grupo ang nangakong magbabantay at susubaybay sa MIF para masigurong mapakinabangan ito ng mga Pilipino.

Kaya naman isa si Senador Alan Peter Cayetano sa mga nagmungkahi na dapat magkaroon ng mahigpit na safeguards ang MIF upang masiguro na magtagumpay ito at makinabang ang mga Pilipino.

Hindi lamang safeguards anang senador kundi tiyakin na natutugunan nito ang layunin na lumago at ang kikitain ay gamitin ng gobyerno para mas mapahusay pa ang serbisyo sa edukasyon, agrikultura, imprastruktura at mga programang pangkalusugan.

Ano nga ba ang Maharlika Investment Fund? Ito ay sovereign wealth fund para sa Pilipinas na layuning i-promote ang pagsulong ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagtatatag ng istratehikong pamumuhunan na kikita ang gobyerno.

Gagamit ng surplus na pondo sa MIF sa layuning mapataas ang savings ng gobyerno at umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas.

Nais makasiguro ni Senator Cayetano na magtagumpay ang MIF sa sandaling maging ganap na batas at sa pamamagitan ng kikitain ay makakita ang sambayanan ng mga reporma gaya ng pagdaragdag ng mga imprastruktura gaya ng mga pampublikong silid-aralan.

Neutral ang pananaw ni Cayetano sa MIF at ang tagumpay o kabiguan nito ay nakasalalay sa mga mangangasiwa sa P500 billion seed money.

Kung magaling ang hahawak sa pondong pagsisimulan ng puhunan para lumago ay maganda ito para sa gobyerno, pero kung maaabuso ito,ang taongbayan ang sasalo sa dusa kaya mahalagang magkaroon ng tamang mga hakbang at sistema para hindi mauwi sa wala ang magandang layunin ng MIF.

Ang MIF ay pangangasiwaan ng Maharlika Investment Corporation (MIC) na popondohan ng P500 billion at huhugutin mula sa iba;t ibang financial insitutions ng gobyerno partikular ang Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, national government, National Treasury na maglalagak ng puhunan sa unang dalawang taon.

Magbibigay din ng kontribusyon ang Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ng 10% mula sa kanilang kita sa MIC sa loob ng limang taon, at ang iba pang pondo ay kukunin sa pagsasapribado sa ibang ari-arian ng gobyerno.

Umaasa tayo na kapag naging ganap na batas ang Maharlika Investment Fund at maipatupad ay magkakaroon ng magandang pagbabago sa bansa at sa serbisyo ng gobyerno na mararamdaman at mapapakinabangan ng maraming Pilipino.

Kasama tayo sa mga naghahangad, hindi lamang ng mga senador at iba pang opisyal ng gobyerno na ito na ang isa sa magiging susi para umangat at gumanda ang buhay ng mga Pilipino at ganap na pagsulong ng Pilipinas para sa tunay na pag-unlad.