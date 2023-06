Kontrabandong sigarilyo, kalaban ng Universal Healthcare

Siyam na raang milyon (P900M) halaga ng kontrabando ang nasabat ng pinagsamang puwersa ng Bureau of Customs, Manila International Container Port Intelligence Group & Enforcement Group at Philippine Coast Guard sa isang raid na ginawa noong Mayo 26, 2023.

Bitbit ang Letter of Authority pirmado ni Commissioner Bienvenido Rubio, nakipag koordinasyon ang team sa barangay at sa PNP para imbestigahan ang mga bodega sa Plaridel, Bulacan.

Dito natuklasan ang malaking bulto ng kontrabando; karamihan ay sigarilyo na may kasamang housewares, kitchenware, at mga peke sapatos.

Agad ipinasara ang mga bodega at binigyan ng 15-araw ang may-ari na magpakita ng mga dokumento, gaya ng resibo ng buwis at import permit, bilang patunay na ang mga nasabat na produkto ay ligal at hindi dapat kumpiskahin.

“The Bureau of Customs remains steadfast in its commitment in combating smuggling activities and protecting the interests of the general public,” sabi ni Commissioner Bienvenido Rubio.

Mula sa mga datos na inilabas kamakailan sa Global Anti-Illicit Trade Summit sa Manila, talamak pa pala hangga ngayon ang mga puslit na sigarilyo sa Pilipinas. Hindi ito maganda para sa 2.2 milyon Filipinos na umaasa sa industriya ng tabako. Bawat puslit na sigarilyo ay kabawasan na hanapbuhay at kita ng mga trabahador sa tabako sa Hilagang Luzon.

Eto naman ang ating napag-alaman hinggil sa smuggling ng sigarilyo sa bansa:

o Dahil sa dagsa ng smuggling, bumagsak ng 10% ang volume ng sigarilyo sa ligal na pamilihan noong 2022; mula sa 64.1 bilyon sticks nang nakaraang taon naging 57 bilyon na lamang. Samantala, ang dami ng illegal na sigarilyo ay lumaki ng 10.5%

o Bukod sa mga puslit na hindi nagbabayad ng buwis, laganap din ang mga peke galing sa mga underground factory. Madaling makita ang mga peke dahil sa madalas ay pangit ang kaha, mali-mali ang spelling, kinupyang logo o letra, walang tax stamps at health warning.

o Sa pagtantiya ng mga kinauukulang, hanggang 80% ng puslit na sigarlilyo ay galing sa Indonesia, Malaysia, at China. Karamihan ay ipinapasok sa backdoor. Ang iba ay nakakapasok sa pamamagitan ng mga free trade zones.

o Sa estimate ni Rep. Joey Salceda, Chairman of the House Committee on Ways and Means, PhP30 to PhP60 bilyon ang nawawalang buwis taun-taon dahil sa smuggling ng sigarilyo. Mas mataas ang estimate ni BIR Commissioner Romeo Lumagui na nasa PhP60 and PhP150 bilyon.

o Noong 2022, ang nakolekta ng pamahalaan mula sa buwis ng sigarilyo ay P200 bilyon.

Kung inyong maalaala, sa ilalim ng Universal Health Care Law (RA1123 @ 2019), bawat Filipino ay bibigyan ng serbisyo sa kalusugan, kasama ang doctors fee, lab fee at diagnostic fee, sa pamamagitan ng PhilHealth Insurance. At mangangailangan eto ng P270 bilyon pondo kada taon para matupad.

Papaano mabibigyan ng health care ang mga mamamayan kung patuloy na nawawala ang koleksyon ng buwis dahil sa malaganap na pagpupuslit ng mga sigarilyo? Masaklap na maging ang ordinaryong mamamayan ay biktima rin ng mga kontrabando.

Nanawagan tayo sa BIR, Customs, PNP, Coast Guard at Intellectual Property Office of the Philippines (Ipophil). Umaasa po kami sa inyo para sa aming universal healthcare.