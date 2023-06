Kahandaan ng K to 12 graduates para makapagtrabaho dapat paigtingin  

Mahalagang masolusyunan ang pagiging hindi tugma ng mga kasanayan ng K to 12 graduates sa demand ng labor market.

Sa ilalim ng inihain nating panukalang batas na Batang Magaling Act (Senate Bill No. 2022), target nitong lumikha ng “National and Local Batang Magaling Councils” upang mapaigting ang ugnayan sa pagitan ng Department of Education (DepEd), local government units LGUs), akademya, at mga katuwang sa industriya.

Sa pamamagitan ng National Council, titiyakin na tugma ang tracks at strands ng K to 12 Basic Education Curriculum sa pangangailangan ng labor market. Bubuuin ang National Council ng Department of Education (DepEd), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), tatlong national industry partners, isang national labor group, at ang Union of Local Authorities of the Philippines (ULAP).

Bubuuin naman sa lebel ng probinsya, lungsod, at munisipalidad ang mga Local Council para masigurong matatanggap ng mga K to 12 senior high school (SHS) graduates ang edukasyon, pagsasanay, at skills na kinakailangan ng pribadong sektor. Bubuuin ang Local Council ng provincial, city o municipal local school boards, hindi bababa sa dalawang industry partners, isang kinatawan ng TESDA provincial office, at isang lokal na employee organization.

Sa lebel ng munisipalidad, lungsod, at probinsya ay bubuin naman ang lokal na Batang Magaling Roadmap upang magbalangkas ng mga hakbang at layunin na mag-aangat sa competitiveness ng mga SHS graduates at ang kanilang kahandaang magtrabaho. Magiging bahagi ng lokal na roadmap ang mga skills na kailangan ng mga lokal na industry partners na itutugma naman sa kaalaman, kakayahan, at pagsasanay ng mga K to 12 SHS graduates.

Bukod dito, nakasaad din sa panukalang batas na ibabatay sa Batang Magaling Roadmap ang mga Work Immersion Program (WIP) para sa mga mag-aaral ng senior high school. Upang itugma ang WIP sa market demand, magiging mandato ng Council na magsagawa ng mga pag-aaral tungkol sa labor market demand kada tatlong taon.

Makikipag-ugnayan naman ang DepEd sa National at Local Council upang gumawa ng isang centralized nationwide database ng skills information. Magsisilbi itong one-stop shop sa lahat ng mga usaping may kinalaman sa pagkakaroon ng trabaho ng mga K to 12 SHS graduates.

Upang mahikayat naman ang mga industry partners na bigyan ng trabaho ang mga K to 12 graduates, iminumungkahi rin natin na pahintulutang isama bilang dagdag na item ng deduction mula sa kanilang taxable income ang kabuuang halaga ng training expenses para sa skills development ng mga graduates na natanggap sa trabaho.

Sa ngayon, aminado tayong mayroong mismatch sa pagitan ng kakayahan o skills ng mga K to 12 graduates at pangangailangan ng labor market. Kaya kapag naisabatas na ang Batang Magaling Act, matitiyak na natin ang kahandaan ng ating mga kabataan upang makapasok sila sa trabahong naaayon sa kanilang galing at kasanayan. Katuwang natin ang pribadong sektor para mabigyan agad ng trabaho ang ating mga senior high school graduates na siyang layon ng K-12 program.