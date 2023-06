Julie Anne dinumog sa Bataan

Nakita namin ang video na na-upload sa social media kunsaan ay sobrang pinagkaguluhan at hindi halos makadaan si Julie Anne San Jose kahit may mga security guard na nakapaligid sa kanya nang mag-show siya sa SM Balanga, Bataan.

Parang matagal-tagal na rin kaming hindi nakakakita ng ganoong eksena sa isang mall show na halos hindi mahulugan ng karayom dahil ang daming tao na sumusunod sa kanya.

May nakausap din kaming eyewitness sa event na ‘yon at totoo nga raw na sobrang daming tao at pinagkaguluhan si Julie Anne, huh!

Pero ang nakakaaliw, sa Twitter kunsaan pinost ng account na @MadamWanderBeki ang short video ni Julie Anne sa naturang event, may caption ‘yon na, “Grabee ang Asia’s Limitless Star ng Kamuning POP Icon yarn?”

Naging isyu at pinagtalunan sa Twitter ang title na ‘pop icon’ na bagay raw kay Julie.

Ang point of comparison nila ay si Jolina Magdangal na no’ng kasagsagan ng popularidad nito at maraming hit albums.

May mga nag-comment na, “Paki-define maigi ang pop icon? Napantayan niya na ba ang pagiging pop icon ni Jolina?

“I have nothing against Julie, but the Pop Icon title belongs to Ms. Jolina Magdangal.”

Meron din mga nag-comment na, “Sino ‘yan? Sino ‘yung nasa vid?”

Siyempre, sinagot naman ng iba ang nagnenega kay Julie at sinabi na, “Buti pa siya dinumog ng mga tao, ‘yung dating nakita ko puro guard lang ang kasama hahaha.”

“Asan na ‘yung video ni Carlo Aquino na mas marami pang security kesa sa fans?”

“Mahirap talagang tanggapin ang katotohanan lalo na kung ang trabaho mo ay mambash lang.”

May nagkuwestiyon din kung nakakapuno raw ba ng Araneta Coliseum si Julie? Sa puntong ‘yon, siguradong isa nga ito sa malaking challenge kay Julie dahil may mga nag-aabang talaga kung magko-concert siya sa Araneta at kung magagawa nga ba niyang punuin ang nasabing venue, ha!

‘Kaloka! (Rose Garcia)

See Related Stories:

Julie Anne pang-‘first lady’ ang karisma

Julie Anne 3M view na sa ‘Voltes V’ theme song

Ano’ng sey mo Janine? Julie Anne pinaka-hot na babae kay Rayver