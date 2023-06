Jennica kumapal mukha dahil sa mga anak

Sobra-sobra ang pasasalamat ni Jennica Garcia sa mga anak na sina Mori at Alessi kasi nagagawa raw niya ang mga hindi niya akalain gawin para sa kanila.

“Thank you dahil dumating kayo sa buhay ni nanay. Lagi n’yong sinasabi na thank you for everything, pero si nanay talaga ang dapat mag-thank you kasi alam n’yo si nanay nakakagawa ngayon ng mga bagay na hindi ko alam na kaya ko palang gawin,” saad niya.

Pag-amin pa niya, “Dati si nanay sobrang hina ng loob. Tumagal ako sa industry na hindi ako kumakanta ng live, hindi sumasayaw si nanay, namimili ng role si nanay. Pero ngayon pakiramdam ni nanay ay wala siyang hindi kayang gawin at ‘yon ay dahil mayroon akong kayo. I love you.”

Dagdag pa niya, hindi talaga madaling maging single mom pero kinakaya raw niya para sa mga anak.

“Mahirap maging single mom. Kahit naman single dad, it’s difficult to be a single parent, right? Pero kaya pala talaga. Mahirap lang sa umpisa pero eventually kapag nalampasan mo na at kapag nakapag-heal ka na ay super empowering ng feeling,” sabi niya.

Isa nga si Jennica sa palaging pinag-uusapan sa social media dahil sa karakter niya sa ‘Dirty Linen’ na si Lala. Bilib na bilib ang viewers dahil iba’t ibang klaseng Jennica ang nakikita nila dahil sa disguises na ginagawa ng kanyang karakter sa palabas.

Sa ngayon nga, inamin na ni Lala kay Alexa (Janine Gutierrez) na siya ang pumatay kay Carlos (John Arcilla). Abangan nga kung magtatagumpay ba ang kanilang grupo na maghiganti laban sa mga Fiero.

Napapanood ang ‘Dirty Linen’ pagkatapos ng ‘The Iron Heart’ sa A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube, iWantTFC, at TFC. (Dondon Sermino)

