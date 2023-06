Jake, David magpe-perform sa San Diego Pride Festival

Magpe-perform sa San Diego Pride Festival si Jake Zyrus kasama ang American Idol season 7 runner-up na si David Archuleta.

Magaganap ang two-day pride event on July 15 and 16 sa Balboa Park at kasama rin ang mga musical artists na sina Princess Nokia, Saucy Santana, Pussy Riot, Moore Kismet, Whatever Mike, The Illustrious Blacks, Jimbo, Darienne Lake, Naysha Lopez, and many more.

Nag-out si Jake (formerly Charice Pempengco) noong 2017 at simula noon ay ginamit na niya ang kanyang platform para sa mental health awareness sa LGBTQIA+ community.

Nag-out naman si David noong 2021 at naging advocacy na niya ang magkaroon ng respect at safe space para sa LGBTQIA+ community kunsaan puwede nilang i-share ang kanilang mga kuwento na walang mararanasang abuse at injustice.

Nice! (Ruel Mendoza)

