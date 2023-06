Hepe, 6 pulis-Pampanga sibak sa pangingikil

Sibak ang pitong miyembro ng Philippine National­ Police (PNP) matapos nilang ilegal na arestuhin, ikulong at kikilan umano ng P30,000 ang 12 katao na hinuli nila sa Angeles City, Pampanga noong Biyernes.

Ayon kay Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group (PNP-IMEG) director Brig. Gen. Warren de Leon, dinakip sina Police Major Marvin Aquino, hepe ng Angeles City Police Station 2 at mga tauhan na sina Polics Master Sgt. Romulo Meligrito, Staff Sgt. Nikko Dave Marquez, Mark Steven Sison, Corporal Richard Gozum, Diosdado Villamor Jr. at Jaypee Mangilit sa loob mismo ng kanilang presinto bandang alas-3:45 nang hapon.

Dinisarmahan na rin sila at dinala sa Camp Crame sa Quezon City para iditine sa kasong arbitrary detention at illegal arrest.

Sinabi ni De Leon na ikinasa ang operasyon laban sa mga pulis bunsod ng tinanggap nilang impormasyon na may inarestong 12 katao ang mga ito sa ilegal na droga noong Mayo 28.

Gayunman, maaari umano itong pababain ng mga pulis sa kasong illegal gambling kung saan puwede silang makalaya sa piyansa kung magbibigay sila ng P30,000

Natuklasan din ni De Leon na patuloy na nakakulong ang mga ito pero wala namang isinasampang kaso laban sa kanila.

Hindi rin umano naka-blotter sa blue book ang pag-aresto at pagkulong sa mga suspek.

“Bakit mo huhulihin ang isang tao pero hindi mo kakasuhan? Anong hinihintay nila? Areglo?” ani De Leon.

Tiniyak din ni De Leon na masasampolan ang mga tiwaling pulis dahil batik sila sa imahe ng pulisya. (Catherine Reyes)