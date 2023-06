GMA kinuyog sa trato kina Tito, Vic, Joey

Kinuyog ng mga nagpakilalang fan ng “Eat Bulaga” ang pahayag ng isang executive ng GMA Network na hindi sila maaaring makialam sa gusot sa pagitan ng mga batikang host na sina Tito, Vic at Joey at ng Television and Production Exponent Inc. o TAPE ng mga Jalosjos.

Noong Biyernes, nagsalita si GMA Network Senior Vice President na si Atty. Annette Gozon-Valdes at sinabing walang kontrol ang network sa pag-alis ng TVJ at ng Dabarkads sa TAPE Inc.

“It was beyond our control, kung may control lang tayo, kung may say tayo sa mga nangyayari, siyempre hindi natin sila papakawalan, pipigilan natin sila, susubukan nating gawin ang lahat para mag-stay sila sa atin kaya lang, sa totoo, hands-off ang GMA diyan, it’s an internal issue between TVJ and TAPE Inc.” paliwanag ng opisyal sa interview ni Nelson Canlas sa “24 Oras”.

Dagdag pa niya, “From the start wala talagang kinampihan ang GMA dito, katulad nga ng sinabi ko, it was their internal issue, it wasn’t a corporate issue.”

Inulan ng negatibong komento ang pahayag ng GMA Network executive.

“Dapat kinausap nyo man lang sila TVJ and sincerely be grateful for them,” giit ng isang momibet.

“Pde naman yta putulin ang kontrata ng tape at makipagkasundo sa tvj nlng at mr tuviera db,” hirit naman ng isang barda.

“SANA KINAUSAP NYO MAN LANG PO. SANAN NAG REACH OUT KAYO KAHIT PAANO,” komento ni Cheryllane.

“It is very Obvious that GMA has intention of taking over eat bulaga thru their sparkle talents…” patutsada naman ng isang netizen.

Sinikap ng Abante na hingan ng pahayag si dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III hinggil sa statement ng GMA Network pero tumanggi na itong magbigay ng komento.

See Related Stories: