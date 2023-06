Ghost rider naispatan sa gasolinahan

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nakakita na ng totoong Ghost Rider? Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”.

Sumangguni sa Misteryo si Cristina ng Mandaluyong kung bakit nakakita siya ng ghost rider. Kaya binusisi nating mabuti ang kanyang karanasan.

Misteryo: “Unang tanong ko sayo saan mo nakita yang ghost rider na yan at bakit mo nasabing siya ay ghost.”

Cristina: “Ghost talaga siya akala ko nga real life pero nawala siya eh Kaya ghost nga siya. Kasi pauwi na kami noon ng aking boyfriend pero napansin niya paubos na ang gas ng sasakyan, so nagtingin-tingin kami along Buendia ave at nakita namin ang nearest na gas station. Tumawid kami sa kabilang lane kasi andun yung gas station then yun isang kisap-mata nakita ko yung ghost rider.”

Misteryo: “At that moment paano mo nakita yung ghost rider. Anong ginagawa niya? Nakakatakot ba ang hitsura niya parang sa pelikula?”

Cristina: “Sa nakita ko hindi siya tulad ng ghost rider sa movie na skull ang face niya pero yes naka-leather jacket siya. Big bike yung ride niya not sure kung Davidson yun pero big bike talaga. Kung anong ginagawa niya? I think nagpapa-gas din siya pero hindi siya nakikita ng gasoline staff, ako lang. Pero teka nakita rin pala siya ng ng ko hindi lang crystal clear sa kanya.”

Misteryo: “Paano siya nakita ng bf mo?”

Cristina: “Nag-alangan siya na tumapat sa gas refill station kasi akala niya merong nakamotor na nagppagasolina pero noong paglapit namin wala na raw siya nakita. Ako nakikita ko pa rin siya talagang clear na clear.”

Misteryo: “Kung sabi mo skull face siya anong color ng clothes niya?”

Cristina: “He’s wearing a black leather jacket and pants. Meron siyang black helmet with white and red stripes sa side. He looks handsome kasi nakita ko ang face niya and then disappeared.”

Misteryo: “Did you ask a gasoline staff kung meron silang nakitang biker na ganun ang exact appearance niya?”

Cristina: Yes I asked them pero hindi daw nila alam yun. Hindi kakilala.”

