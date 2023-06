Gerald panay flex pagmamahal kay Julia

Dahil nakilala at kahit paano ay nasusubaybayan namin ang Kapamilya actor na si Gerald Anderson noong nagsisimula pa lamang siya, sa nakikita namin sa kanya ngayon ay puwede naming sabihin na nasa magandang lugar siya pagdating sa kanyang showbiz career, pati na rin sa love life, ha!

Iba ‘yung aura ni Gerald ngayon na makikita mong relax lang at masaya.

Napaka-open din niya na pag-usapan ang girlfriend na si Julia Barretto. Nang tanungin nga namin siya kung nakikita na niya ang sarili na posibleng si Julia na nga ang pakakasalan, bukod sa may bali-balita pa na talagang papunta na sila sa kasalan, hindi itinanggi ni Gerald na ‘yon na nga ang nakikita niya sa girlfriend.

Pero siya raw kasi ‘yung kung ano ang meron sa ngayon ay ine-enjoy na lang nila at ayaw nilang pinangungunahan ang mga bagay-bagay.

At ayon kay Gerald, “I think, ang maganda rin sa amin ni Julia, sa relationship namin, we have this — well, hindi ko naman masasabing parang may sarili kaming mundo, but we have something na sa aming dalawa lang, kumbaga, nagkakaintindihan kami.”

Excited din si Gerald sa pagdating ng new projects niya. Excited at looking forward na raw siya na maka-work si Anne Curtis at ang grupo ng ‘BuyBust’ ni Direk Erik Matti.

Mula sa pagiging pelikula ay magiging series ito at kasama nga sa cast si Gerald, pero ayaw raw muna niyang masyadong i-reveal ‘yung character na gagampanan niya. Sey niya, “Exciting siya and isa ito sa nilu-look forward ko ngayon. Actually, binabasa ko pa lang din ang script, pero ang ganda.”

‘Yun na!

