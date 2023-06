Flex yarn? Kelot naghubad sa graduation

Isa ang graduation sa mga most memorable na yugto sa buhay ng isang estudyante pero ngayon, nauuso na ang iba’t ibang paandar. ‘Yan din ang ganap ng graduate na ito na kamakailan lang ay nag-viral sa TikTok.

Nakilala ang lalaki sa video na si Sam (@sam.kxnt) na pinagmalaki ang kanyang graduation.

Suot ni Sam sa video ang kanilang pulang toga pero nang oras na niya para magmartsa sa gitna ay agad-agad niyang hinubad ito at sabay flex ng kanyang muscles at abs!

Dinig ang hiyawan ng kapwa niya graduates na tila tuwang-tuwa sa ginawang pakulo ni Sam.

Inulan ang naturang video ng 13 million views at libo-libong komento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni @cjspenserfit, ani, “Yes sir!”

Banat ni @tylasun, “Heard that they held your diploma bc that.”

Tila na-inspire naman dito si @jacobentlich, aniya, “I wanna do this so bad but my school is way to strict.”

“Let bro he happy for the work he put in,” pagdepensa naman ni @rad_riley.

Maliban dito, mapapansin din sa iba pang uploaded content ni Sam na mahilig talaga siyang pumunta sa gym at mag-workout kaya naman hindi kataka-taka na ipagmalaki niya ang kanyang pinagpaguran at pinaghirapan.

Pero ikaw, keri mo bang gawin ito sa mismong graduation mo? (Moises Caleon)