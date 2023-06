Feeling ng mga faney: Dominic inalok na ng kasal si Bea

May feeling ang mga netizen na nag-propose na si Dominic Roque kay Bea Alonzo, at base `yon sa mga photo na pinost niya sa Instagram, na kung saan ay magkasama sila sa isang beach resort.

Feeling ng mga fan, ayaw lang ilantad ni Dominic, o ni Bea mismo, ang naganap na ‘engagement’ dahil baka may maapektuhang mga produkto.

Well, sa latest Instagram post ni Dom, makikita nga ang tatlong sunod-sunod na photo na nakatayo, nakaupo na tila nagbubulungan, tukaan, at masayang-masaya.

Simpleng emoji (finger heart) lang ang caption ni Dom, kaya mas nag-isip ang mga fan.

Kaya sunod-sunod ang reaksiyon nila na…

“Lumuhod na ba?” “Sana naman.” “OMG waiting na kami.” “Wish namin `yan.” “Prayer reveal nga po para lumakas ang loob ni Dom na lumuhod kay Bea.” “Wow sana nga po, pinakahihintay naming lahat ‘yan.”

May mga nagbiro rin na, “Natapilok daw po si Dom nang paluhod na kaya nawala ang singsing sa buhangin.”

Si IC Mendoza, nag-react din at dalawang singsing na emoji ang chika niya na patanong.

Na ang sagot naman ng mga faney, “Parang nga po.” “Nag-o-over think na kami Dom. Gusto ko nang mag-comment ng best wishes and congratulations.”

“And she said yes! Excited lang.”

“Wait why does it look like a proposal? Omg!” “OMG ‘yung puso namin sobrang saya for both of you!”

May iba naman na sumagad ang pantasya, na naisip nga nilang baka kasal na ang dalawa.

“Uso na lihiman. Tapos kasal na pala.”

Well, feel na feel nga sa mga comment, reaction ng mga netizen, na gusto na talaga nilang magpakasal ang BeaDom. Pero, habang wala pang inaamin ang dalawa, hanggang chika na lang muna ang lahat.

See Related Stories:

Bea sobrang flex sa pagmamahal kay Dominic

Bea, Dominic matamis ang tukaan sa IG

Bea ‘dinogshow’ si Dominic sa TikTok