Ex-gov’t official ‘niluhuran’ ng bebot, binoldyak ni Misis

Sino raw itong dating opisyal ng gobyerno ang madalas maugnay sa mga magagandang babae kaya palaging napapaaway ang kanyang misis?

Base sa nasagap ni Mang Teban, guwapo at nanggaling sa showbiz industry itong dating go­vernment official kaya marami ang naglalaway sa kanya, bagay na kinaiinisan ng maganda niyang misis.

Eh paano ba naman kasi, natsismis na na-link itong lalaki sa isang magandang babae at ang balita ay “niluhuran” ang ating bida.

Hindi naman panginoon itong ating bida pero noong oras na iyon, sinamba siya ng babae hanggang sa makatapos. Ang problema, maraming nakaalam sa sexcapade ng lalaki.

Nakarating kay Misis ang tsismis na ito kaya noong matiyempuhan niya ang babae, ikinulong niya ito sa isang kuwarto ng establisimiyento. Buti na lang, hindi nagreklamo ang babae.

Ang isa pang sinugod ni Misis, isang mayamang aktres dahil nagparinig daw na sabik na raw siyang makasama sa proyekto ang aktor.

Sumugod daw sa set itong si Misis at sinabon nang walang banlawan ang aktres. Itong aktres naman, nagsumbong sa kanyang momshie.

Muntik daw idemanda ng mayamang aktres itong misis ng dating government official, buti na lamang at namagitan ang network at inayos na lamang ang gulo.

Clue. Ang dating government official ay hindi maka-BBM habang ang misis naman nito ay may initials na katulad kapag hihirit ka sa desisyon ng korte.