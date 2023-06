Estudyanteng nagbebenta ng mani, nagpaantig online

Humakot ng heartwarming comment ang isang video ng estudyante na dumidiskarte sa pagbebenta ng mani sa kanyang mga kaeskwela.

Pinost ito ni Pikot (@biancalapura) sa kanyang account kalakip ang caption na, “Studyante madiskarte. Nag bebenta po siya nang (mani) sa school namin. Bilib talaga ako sa mga taong madiskarte sa buhay.”

Sa video, mapapanood na naka-upo sa isang gilid ang kelot kung saan katabi niya ang kanyang panindang mani na nakalagay sa maliit na tray. Sa dulo ng video, makikita ang paglapit at pagtabi ng isa pang estudyante na tila bibili sa kanya.

Bumuhos ang positive comment para sa estudyante.

“Ganyan ang standard hindi yung basta basta nalang,” sabi ni @wel_igop.

“Madalas mga nagtatagumpay ay jan galing,” puri ni @gohen69.

“Laban lang paps aayon din sayo ang panahon,” komento naman ni @danny_lct.

Saad naman ng user na si @emilpintucan776, “Good luck buddy sa Journey mo sa Buhay magiging successful ka idol.”

“Your bright future awaits kuya hardships are part of success I pray and rooting for you,” dagdag pa ni @sammybabess25. (Moises Caleon)