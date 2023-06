Dalagita sa Negros Occidental asul ang mata

Agaw-atensyon sa social media ang dalagita sa Negros Occidental na kulay asul ang mga mata.

Siya ang 12-anyos na si Criszia Kate Baldonado Rubio mula bayan ng Cadiz. Nakuha niya ang atensyon ng photographer na si Marilag Haya na nagpunta sa lugar dahil sa isang event.

Habang nagaganap umano ang event ay nakita niyang nakaupo si Criszia sa bandang likod. Dahil sa kanyang curiosity, ay agad niya itong nilapitan upang kausapin at itanong kung natural bang kulay asul ang mga mata nito.

Sabi pa ni Marilag sa isang panayam, “Then I was curious about her eyes, I thought contacts lang then I came close to her and asked if blue talaga eyes niya and she said yes with a very shy tone, so I asked her if I could take a photo of her and she allowed me.”

Makikita sa mga uploaded picture si Criszia na may hawak pang asul na towel na tugma sa kulay ng kanyang mata.

Nakatanggap ang naturang larawan ng libo-libong reaction at mga nakakaintrigang komento mula sa mga madlang pipol.

Para kay Pacita Ros, ani, “Ang ganda niya! One brother of mine had beautiful gray eyes while everyone else have brown eyes! Genes?”

Tila may kakilala din ang user na si Yssa’s Handicrafts na may ganitong kulay ng mata. Sabi niya, “My niece from a 1st cousin has blue eyes so is her son. Her parents have both black eyes.”

“My husband’s eyes are almost gray/greenish and on some days I notice it to be very pale brown? His sister has the same.. all our kids’ eyes are black just like mine,” pagbabahagi naman ni Noemi Gaylon.

Naka-relate rin si Mhay C. Nollano, komento niya, “Ang asawa ng tiyuhin ko blue eyes din, she doesn’t have any syndrome.She’s normal senior na sya ngayon.” (Moises Caleon)