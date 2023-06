Cellphone technician, dyowa laglag sa P1.1M drug bust

Nasakote ng pulisya ang isang cellphone technician at kanyang live-in partner nang makumpiskahan sila ng nasa P1.1 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa Sariaya, Quezon noong Sabado.

Kinilala ni Sariaya police chief Lt. Col. Rommel Sobrido ang mga suspek na sina Rommel Rejano, 31-anyos at Rose Ann Oabel, 24-anyos, kapwa residente ng Barangay Dalahican sa Lucena City.

Dinampot ang mga ito matapos silang mabitag sa ikinasang buy-bust operation kung saan nakaiskor sa kanila ng hinihinalang shabu ang isang miyembro ng apprehending team sa Barangay Pili bandang alas 5:30 nang hapon.

Nasamsam sa mga suspek ang 65 gramo ng hinihinalang shabu na nakatarya sa 13 pira­so ng plastic sachet at may street vaue na P1,142,400.

Nasa kustodiya na ng Sariaya police ang mga suspek at kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.