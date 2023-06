Casie Dongallo, 3 pa atat na humambalos agad sa PVL

Apat na manlalaro sa pangunguna ni Most Valuable Player Casie Dongallo ng newly-crowned Shakey’s Girls Volleyball Invitational League champion California Academy Antipolo ang nagpahayag ng kagustuhang umakyat na sa pro ranks, Premier Volleyball League.

Ginawa niya ang sorpresang pahayag at ng mga kakampi sa Cal Babies na sina Best Setter Kizzie Madriaga, Best Opposite Spiker Jelaica Gajero at Grace Fernandez pagkaraan ng awarding ceremony ng liga nitong Sabado ng gabi sa San Andres Gym sa Malate, Manila.

Kakatapos pa lang ng high school ng apat na balibolista na binuhat ang kanilang kampo sa pagtibag sa Naga College Foundation sa finals, 25-18, 18-25, 25-14, 25-19, kumumpleto sa pagwalis sa limang laro nila sa isang buwang torneo.

Dinemolis din ng Rizal-based squad ang University Athletic Association of the Philippines junior girl’s champion NU-Nazareth School sa semifinals.

Unang pagkakataon sa komunidad ng volleyball na ang isang high school player kung sakali ang deretso agad propesyonal. Pero may pagkakataon pa na kumuha sila ng Games and Amusements Board special permit para makapaglaro bilang guest players at manatiling mga amateur.

(Lito Oredo)