Carlos Loyzaga pasok na sa ‘Basketball of Fame’

KASAMA ang alamat na si Carlos ‘Caloy’ Loyzaga sa mga iluluklok na player at coach sa International Basketball Federation Hall of Fame Class of 2023.

Aug. 23 ang enshrinement sa Manila dalawang araw bago ang 19th FIBA Men’s World Cup.

Tinawag na ‘The Big Difference’ noong kapanahunan, si Loyzaga ang unang Filipino na iluluklok – posthumously – sa basketball HOF.

Ang ama nina Chito at Joey Loyzaga ang itinuturing na best player ng Pilipinas. Giniyahan niya ang bansa sa bronze medal ng 1954 World Cup, may apat pa siyang gold sa Asian Games.

Kasama rin sa FIBA HOF Class of 2023 sina Yao Ming ng China, Wlamir Marques ng Brazil at mangunguna sa female inductees na si Penny Taylor ng Australia na pawang mga alamat sa kani-kanilang bansa.

May dalawang inductee rin mula sa co-hosts ng World Cup – si female guard Yuko Oga ng Japan at si scoring machine Liem Tjien Siong/Sonny Hendrawan ng Indonesia.

Ang dalawa pang female players na iluluklok ay sina Katrina McClain ng USA at Amaya Valdemoro ng Spain.

Ang iba pang inductees: players Angelo Monteiro dos Santos Victoriano ng Angola at Zurab Sakandelidze (posthumous) ng Georgia, at coaches Valerie Garnerie ng France (female) at Alessandro Gamba ng Italy.

(Vladi Eduarte)