Buhay ang nakasalalay

Sa nakaraang linggo ay naging viral sa social media ang isang video footage na nagpapakita ng malagim na sinapit ng isang traffic enforcer sa Tanza, Cavite sa kamay ng isang iresponsableng may-ari ng baril.

Walang-awang binaril ng tatlong beses sa likod ng ulo si William Mentes Quiambao ng suspect na kinilalang si Joseph T. Llagas.

Patay na ng isugod sa ospital ang 54 anyos na si Quiambao. Tumakas naman si Llagas at ang kanyang kasamang si Aries Carlos sakay ang kanilang motorsiklo.

Ayon sa mga report, pinigil ni Quiambao ang mga suspek dahil walang mga helmet at pasuray-suray sa pagmamaneho. May mga ulat na lasing ang dalawang suspek. Nauwi sa alitan ang paghuli ni Quiambao sa mga suspek hanggang sa bigla na lamang binunot ni Llagas ang baril na nakasukbit sa beywang ni Carlos at pinagbabaril si Quiambao.

Napag-alaman ng media na ang suspek pala ay bodyguard ng isang kapitana ng barangay sa Tanza. Nang makapanayam ng miyembro ng media ang kapitana, sinabi ‘nya na matapang daw at mainitin ang ulo ni Llagas. Hindi rin daw pag-aari ng barangay ang baril na dala nito.

Kapag ganitong mainitin ang ulo at palaban ang kilos ng tao, palagay ‘nyo ba ay dapat siyang bigyan ng lisensya para humawak at makapagmay-ari ng baril? Dito na natin makikita ang kahalagahan ng maayos na pagsasagawa ng neuro-psychiatric test sa mga naga-apply ng License To Own and Possess a Firearm o LTOPF sa Philippine National Police (PNP).

Dapat ay makakuha ka muna ng LTOPF bago makabili ng baril. Kasama sa mga hinihinging requirement ng PNP sa mga aplikante ng LTOPF ay ang pagdalo sa gun safety seminar, pagpasa sa neuro-psychiatric exam at drug test, bukod pa sa ibang dokumentong dapat isumite.

Pero dahil may ilang nagbebenta ng baril na halang ang bituka at gusto lang ay kumita, isinasawalambahala nila ang kahalagahan ng neuro-psychiatric clearance. Para makumbinsi ang balak bumili ng baril, sinasabi ng ilang nagbebenta na lalakarin na lang sa PNP ang pagkuha ng neuro-psychiatric clearance, at minsan pa nga ay maging ng drug test, basta may pambayad lang ang aplikante.

Ang ganitong pagsasawalambahala sa mga regulasyon na dapat ay mahigpit na pinapatupad ng PNP ang dahilan kaya nanawagan ang inyong Kuya Pulong na ayusin ng kapulisan ang proseso sa pagkuha ng LTOPF.

Huwag nang hintayin pa ng PNP na may makitil pa ulit na buhay para kumilos at tagpasin ang mga bulok sa kanilang organisasyon na ginagawang negosyo ang pag-iisyu ng neuro-psychiatric clearance. Buhay ang nakasalalay dito kaya’t hindi dapat magpabaya.

Nakakalungkot ang pagpatay sa isang walang kalaban-labang traffic enforcer na pamilyadong tao. Nakakapanlumo ang pagpaslang at panggagahasa sa Davao City sa isang babaeng arkitekto na may magandang kinabukasan pa sanang hinaharap at pinapangarap para sa kanyang pamilya.

Sa kaso ng traffic enforcer, nagbigay ng pabuya na P100,000 para makatulong sa paghuli sa mga suspek. Ang inyong Kuya Pulong naman ay nag-alok ng isang milyong pisong reward para sa makakapagbigay ng impormasyon sa mga salarin sa nangyaring karumal-dumal na krimen sa Davao City.

Makakatulong ang mga pabuyang ito para mapabilis ang imbestigasyon sa mga kaso. Maaring mahuli ang mga suspek at maparusahan sila. Pero maibabalik pa ba ng lahat ng ito ang buhay ng mga pinaslang?

Muli tayong nanawagan sa Kongreso na ipasa na ang ating panukalang batas na magbabalik sa death penalty para sa mga heinous crimes, kasama na rito ang murder at rape with homicide.

Sina Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS Partylist Cong. Edvic Yap ang kasama nating nag-file noong nakaraang taon ng House Bill 501 na ang layunin ay maibalik ang death penalty bilang pinakamatinding parusa para sa mga heinous crimes.

Marami na ang walang takot sa paglabag ng batas. Kaakibat ng pagbabalik ng parusang kamatayan para sa mga heinous crimes ay ang pagiging masigasig naman ng ating kapulisan sa pagpigil ng krimen. Isa sa mga paraan para magawa nila ito ay ang paghihigpit sa mga panuntunan na kanilang pinapatupad, tulad ng pagiging istrikto sa pagbibigay ng lisensya sa pagmamay-ari ng baril. Buhay ng mga inosenteng tao ang nakasalalay sa pagiging tapat ng mga kawani ng PNP sa kanilang tungkulin.