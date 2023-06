Boga buking sa KTV, jeep; 2 kelot binitbit

Dalawang lalaki ang inaresto nang mahulihan sila ng baril sa magkahiwalay na insidente sa loob ng KTV bar at pampasaherong jeep sa Cavite noong Sabado.

Kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition sina Alexander Levardo Jr., 37-anyos ng Barangay Milagrosa, Carmona City, Cavite at Mark Warren Ambat Bawalan, nasa wastong edad ng Gen Trias City, Cavite.

Sa ulat, nagsasagawa ng pagbisita sa mga barangay ang mga tauhan ng Carmona City Police Station sa Patinding Araw, Barangay Milagrosa nang paparahin nila ang pampasaherong jeepney na minamaneho ni Levardo.

Sa halip na sumunod, pinaharurot nito papalayo ang sasakyan. Hinabol siya ng mga pulis at naaktuhan pang kinuha sa jeep ang cal. 38 na baril sabay tapon nito.

Sa Gen. Trias City, nagsasagawa ng Oplan Bakal ang mga pulis sa Bunso KTV Bar sa Barangay Biclatan Gen. Trias City nang mabuking ang isang cal .38 sa pag-ii­ngat ni Bawalan.

Dinakip ito nang mabigo siyang magpaki­ta ng dokumento para rito. (Gene Adsuara)