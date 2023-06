Alex ibinunyag mga sakripisyo ng ate para sa pamilya

Sa kabila ng mga samu’t-saring panlilibak kay Toni Gonzaga ng mga basher, ipinamukha ng nakababata nitong kapatid na si Alex Gonzaga kung gaano kabait at mapagmahal ang kanyang ate.

Sa vlog ni Alex tungkol kanyang school day memories kung saan binalikan ng socmed influencer host ang kanyang elementary at high school, ikinuwento niya ang pinagdaanan nilang paghihikahos sa buhay ng kanyang pamilya.

Salaysay ni Alex nang magbalik-tanaw ito sa Morning Dew Montessori days niya sa may Cainta, tatlong buwan na raw silang hindi nakakabayad sa eskuwelahan dahil wala silang pera nong mga panahong ‘yon.

Natalo sa eleksyon ang kanyang tatay sa Taytay, natanggal sa casts ng ‘Bubble Gang’ ng GMA-7 si Toni. Ang naipon ng kanyang mga magulang ay hindi sapat para gastusan lahat ng kanilang pangangailangan.

Nang makakuha ng raket sa isang out of town show si Toni, ang kinita nitong P10,000 sa tatlong kanta nito ay ibinigay ng buo kay Alex para makapag-exam ang kapatid.

Hindi raw nagdalawang-isip si Toni na ibigay ang kanyang kinita nang malaman nitong hindi makakakuha ng exam si Alex.

Kaya naman nag-‘tribute’ si Alex sa kanyang Instagram post ng throwback photo nila ni Toni na nakayakap sila sa isa’t isa.

“Kapag binabalikan ko ang mga school days ko alam nyo ito ang hindi ko malimutan. Nung grade 5 ako, naging yaya ko ang ate. Every morning siya ang gigising sakin, luto breakfast at magiinit ng tubig pampaligo. Nung nagkaroon siya ng isang raket after a long while without any hesitation she gave my mom all her talent fee nung malaman niya na hindi ako makakapag-exam. I am blessed to have my one and only sister.”

So nice!

See Related Stories:

Alex na-trauma sa cake: Toni dinumog ng mga supporter ni BBM

Ni-reveal din pagbubuntis: Toni nagpa-baby shower

Toni pinanindigan pagtatago sa pagbubuntis