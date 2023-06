TVJ maniningil sa Jalosjos, TAPE Inc

NAGBABALA si dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III sa TAPE Inc. at sa mga Jalosjos na sisingilin nila ito kapag ginamit ang logo at jingle ng “Eat Bulaga” sa muling pag-ere ng programa sa GMA-7.

“Puwede kaming ma­ningil diyan,” diin ni Sotto sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, ang “Eat Bulaga” ay pagmamay-ari ni Joey de Leon, habang ang jingle ay kinompose ni Vic Sotto.

Giit ng dating host ng programa, sila lamang ang may karapatan na gumamit ng “Eat Bulaga” at ang jingle nito dahil ang hawak lamang ng TAPE ay ang trademark sa merchandise.

Ginigipit din daw ng abogado ng TAPE Inc. ang isa nilang head writer na ibigay ang password sa Facebook Live ng “EB” gayung pagmamay-ari ito ng writer at hindi ng kompan­ya ni Jalosjos.

“Sinulatan ‘yong isang head writer namin hinihingi ang password,” ani Sotto.

“Yes, ang may-ari ng Facebook Live ng Eat Bulaga is ‘yong creators namin, mga head writer namin. Hindi nakapangalan sa TAPE ‘yon,” dagdag pa niya.

Noong Biyernes, nagsalita ang GMA Network, Inc. na wala silang kinakampihan sa magka­bilang panig matapos na umalis sa TAPE Inc. ang TVJ kasama ang Dabarkads.

Sinabi ni GMA Senior Vice President Annette Gozon-Valdes na kung sila ang masusunod, hindi nila hahayaang umalis sa network ang mga host ng programa.

“Kung may say control lang tayo, may say lang tayo sa mangyayari, siyempre hindi natin sila papaka­walan. ‘Yon ang term nila. Pipigilan natin sila. Susubukan natin gawin ang lahat para mag-stay sila sa atin kaya lang sa totoo hands off ang GMA diyan kasi it was an internal issue between TVJ and TAPE, Inc.,” paliwanag ni Gozon-Valdes.