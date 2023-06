Teves ‘pinitik’ si Remulla

Tuloy-tuloy ang pagpaparinig ni suspended Negros Oriental Congressman Arnie Teves kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, na tinawag niyang “King of Fake News”.

Sa bagong video ni Teves, binira niya si Remulla sa naging pahayag nitong may nag-offer umano sa mga suspect sa pagpatay kay Governor Roel Degamo ng P8 million para bawiin ang kanilang mga statement.

“Hindi ko alam kung saan nakita ‘yong 8 million na number eh… baka pumasok sa isip niya gamitin ‘yong number 8 dahil suwerte,” lahad ni Teves.

Nilarawan niya bilang kathang-isip lang ang pahayag ni Remulla, at pinagbintangan pa ang kalihim na gumagamit umano ng “pulbos” o ilegal na droga.

“Masama talaga epekto ng “pulbos” sa utak ng tao,” hirit ni Teves.

“‘Wag ninyong tutularan ‘yan ah. Huwag kayong magdodroga, masama talaga,” patama pa nito.

Nag-react na si Remulla sa mga patama ni Teves, sinabi nito na ang mga pahayag ni Teves ay patunay na wala itong galang sa awtoridad.

“It reflects his state of mind, disrespect for authority, the way he thinks of our society, I think it’s self-explanatory kung anong klaseng tao siya,” lahad ni Remulla. (Ray Mark Patriarca)