Swak sa semifinals! Alex Eala pinatalsik pambato ng Mexico

NALASAP na muli ni 2022 US Open Juniors women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang pagtuntong sa semifinals matapos nitong biguin ang isang mas matandang kalaban para buhayin ang kanyang pagnanais na makamit ang ikatlong titulo sa International Tennis Federation (ITF) Tour.

Ang second seed na 18-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ay nagawang abutin ang huling apat na pwesto at kanyang pinakaunang semifinals sa taon matapos itapon si Victoria Rodriguez ng Mexico, 6–1, 6-3, sa Open Internacional Feminadine quarterfinal na ginanap sa Yecla Club de Tenis sa Fuenteálamo sa Spain nitong Biyernes, Hunyo 2 (Sabado, Hunyo 3 sa Maynila).

Sa pagkamit ng pwesto sa final four ng ITF $25,000 event ay pinutol ni Eala ang kanyang dating pinakamataas na pagtatapos para sa season sa ITF W25 Monastir sa Tunisia na kung saan tanging naabot niya ay ang quarterfinal nakaraang linggo.

Ang 28-anyos na si Rodriguez, ang dating world No. 216 na nanalo ng siyam na ITF singles titles, ay naghahanap ng panibagong upset matapos buksan ang W25 Yecla sa panalo laban sa sixth seed Georgina Garcia-Perez ng Spain sa unang round.

Agad ibinuhos ni Eala ang 5-0 iskor matapos basagin si Rodriguez ng dalawang beses para kunin ang opening set.

Makakaharap ng Filipina tennis star ang isang kapwa teenager, ang 17-anyos na qualifier na si Lucia Peyre ng Argentina.

(Lito Oredo)