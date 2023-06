Suhulan sa Degamo slay tatalupan ni Bato

Bubuksan muli ng Senado ang imbestigasyon nito kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo bunsod ng mga alegasyon na sinuhulan ang mga suspek na bumaligtad, ayon kay Senador Ronald “Bato” dela Rosa.

Gayunman, sinabi ni Dela Rosa na maaaring sa Hulyo pa mai­bestigahan ng Senate committee on public order and dangerous drugs ang nasabing isyu.

Naniniwala ang senador na hindi pipigilan ng Department of Justice (DOJ) ang pagharap ng mga suspek sa kanyang komite, hindi katulad ng una na pinakiusapan sila ng ahensiya habang hindi pa naisasampa ang kaso.

Isa sa posibleng ipatawag ng komite ay si dating Justice undersecretary Reynante Orceo, na itinuturo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na umano’y nag-alok ng suhol sa mga suspek kapalit ng pagbawi ng kanilang testimonya laban kay suspended Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr., na unang itinurong mastermind sa pamamaslang kay Degamo.

“Puwede natin siyang (Orceo) ipatawag, anybody that has something to do with the recantation of these suspects ay puwede natin ipatawag,” ani Dela Rosa sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Inamin naman ng senador ang pagkadismaya sa dating opisyal ng DOJ na nasangkot sa umano’y suhulan para bumaligtad ang mga testigo.

“Nakakadismaya talaga dahil nawala na ‘yong kanyang loyalty sa government,” diin ni Dela Rosa.

Kasabay nito, sinabi ng senador na maaring tatalakayin din sa muling pagdinig ang pagpataw ng mabigat na kaparusahan sa kasong perjury o pagsisinungaling na mga humaharap sa pagdinig na nasa ilalim ng panunumpa o under oath. (Eralyn Prado)