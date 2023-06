Stanley Pringle, Ginebra bibinyagan ng Beermen

Mga laro Linggo: (Ynares-Antipolo)

5:00pm – Converge vs Meralco

7:30pm – Ginebra vs SMB

BIBINYAGAN ng San Miguel Beer (1-1) ang Ginebra sa balik ng PBA On Tour sa Ynares Center sa Antipolo ngayong araw.

Kaya lang, hindi pa maglalaro sa Gin Kings sina Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Jamie Malonzo at LA Tenorio.

Uupo rin muna sa likod ng bench si coach Tim Cone, ang ayudante niyang si Richard del Rosario ang magmamando sa crowd darlings sa preseason tournament.

Nagpapagamot pa matapos ma-diagnose ng colon cancer si Tenorio, naka-concentrate sina Thompson, Aguilar at Malonzo sa pool ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup.

“The three of them, myself and Justin Brownlee will all be involved with Gilas starting June 1,” balita ni Cone, assistant ni head coach Chot Reyes sa national team.

Naiwan sa roster sina Stanley Pringle, Christian Standhardinger, Jeremiah Gray, Nards Pinto at Aljon Mariano, hinugot sina Kim Aurin, John Jeryl Espanola, Nicole Ubalde, Ralph Salcedo, Louis Cu at Donald Gumaru.

Sa likod nina Terrence Romeo, Jericho Cruz at Rodney Brondial ay bumawi ang Beermen sa NorthPort 87-75 matapos tumukod sa Phoenix 106-101.

(Vladi Eduarte)