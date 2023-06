Richard pinagkaguluhan ng mga foreigner sa Rome

Nasa Rome, Italy ngayon si Richard Gutierrez para sa taping ng hit teleseryeng ‘The Iron Heart’ ng ABS-CBN.

Kasama ni Richard ang ilan sa cast ng serye na sina Jake Cuenca, Albert Martinez, at Ian Veneracion, at ilang direktor at production staff.

Iba talaga ang charm at appeal ni Richard na pati mga foreigner sa Rome ay pinagkaguluhan siya.

Sa video na pinost ng Star Creatives sa Instagram ay makikitang pinagkaguluhan at nagpa-picture pa ang mga foreigner kay Richard. Mukhang curious din ang mga ito kung ano ang sinu-shoot ni Richard dahil madidinig sa video ang pagbanggit ng mga ito sa ‘The Iron Heart’.

Anyway, kahit seven months na sa ere ang teleseryeng pinagbibidahan ni Richard ay patuloy pa ring dumadami ang nanonood nito.

Sa katunayan nga, dalawang episodes ng ‘The Iron Heart’ last week ang nag-break ng records o nakakuha ng all-time high concurrent views.

Ang May 30 episode nito ay may 304,208 viewers sa Kapamilya Online Live at two days lang ay binasag agad ang nasabing record dahil noong June 1 ay nakuha ang serye ng highest concurrent views nito na 304,303.

Dahil sa mainit na pagtanggap ng madla ay mas lalo pang binobonggahan ni Richard at ng buong cast, staff ang ‘The Iron Heart’ at dapat nga raw abangan ang mga paparating na pasabog na episodes na kinuhanan pa sa Rome.

Bonggels!

