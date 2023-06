Programang pambarangay aarangkada sa IBC-13

ISANG bagong TV program tungkol sa barangay ang sisimulang ipalabas sa Hunyo 15 sa IBC 13.

Ang “Bagong Barangay ng Mamamayan in Action” ay mapapanood tuwing Huwebes, simula alas-4 hanggang alas-5 ng hapon.

Tatayong host ng programa sina SAGIP Party-list Cong. Rodante Marcoleta at Department of Interior and Local Government (DILG) Undersecretary Felicito “Chito” Valmocina.

Ang programa ay tatalakay sa mga suliranin at bagay-bagay sa barangay. Inaasahang aani ito ng maraming manonood lalo na’t nalalapit na ang barangay election ngayong taon.