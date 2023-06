Karera Tips Ni JP Gonzales

Hunyo 04, 2023 – Linggo Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Medaglia D Amor, 6 Fortissimo, 5 Landslide, 1 Biglang Buhos

R02 – 6 Happy Maggie, 4 Colony Bell, 5 Crown In My Head, 7 Bullet

R03 – 8 Tontoneeto, 10 Honey Ryder, 1 Clairvoyant, 2 Todo Pong

R04 – 7 Victorious Passion, 4 Jawo, 3 Paramount, 10 Color Blast

R05 – 3 Piece Of Cake, 7 Viva Forever, 6 Silver Glow, 2 Birthright

R06 – 7 Reliable Den, 4 Krugerrand, 3 Club Havana, 6 Luke Skywalker

R07 – 1 Rain Rain Go Away, 9 Since When, 10 Sultanov, 3 Stand In Faith

R08 – 5 KaBoom, 6 Modern Verde/Central Bank, 1 Isla Puting Bato, 11 Yana’s Silver

R09 – 6 Tugatog, 5 Gil’s Magic, 2 Conception, 4 Forest Cover

R10 – 1 Nards Bentetres, 2 Queen Louise, 6 Everyday Black, 14 Bocaue Rivertown

Solo Pick: Piece Of Cake, Reliable Den, Tugatog

Longshot: Tontoneeto, Rain Rain Go Away