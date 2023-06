John Lloyd magiging proud sa anak

Kapag napanood ni John Lloyd Cruz si Elias sa post sa Instagram ng ex niyang si Ellen Adarna ay walang dudang magiging proud ang aktor sa kanyang unico hijo.

Ibinahagi ni Ellen ang video ni Elias kung saan tila nagsasanay ang bata sa pagsisid o naglalaro lang ito ng isang underwater game.

Makikita ang ring at bars sa ilalim ng swimming pool. Isa-isa itong kinukuha ni Elias sa pamamagitan ng kanyang pagsidsid at iba pang pamamaraan para mailagay sa kanyang kamay at paa.

Nagpapasiklab pa ang bata sa pagsusuot nito ng maraming rings sa kanyang paa at huhubarin rin niya.

Parang balewala nga lang kay Elias ang pag-ahon ng mukha at paglubog uli para makuha ang rings at bars sa sahig ng pool.

Proud na deskripsyon ni Ellen sa anak, “My not so little Fish,” dahil mahusay sumisid ang kanyang anak at nagsisirko pa ito sa ilalim ng tubig.

Hindi naman kataka-taka na maging mahusay si Elias lalo’t mahilig sa dagat ang nanay niya, ang stepfather niyang si Derek Ramsay, at maging ang tatay niyang si John Lloyd.

Hindi na dapat pagtakhan kung isa sa mga araw na ito ay sasanayin naman nina Ellen at Derek si Elias na mag-golf na hilig ng hunk actor. (Rey Pumaloy)

