Kapag may sinabing impormasyon sa iyo ang isang kakilala, at sinabi sa dulo na ‘huwag ipagkakalat’ mahihiwatigan natin ang ganito: sensitibo ang impormasyong hindi dapat malaman ng iba.

Pahiwatig pa rin ng ‘huwag ipagkakalat’ ang tiwala sa iyo ng nagsabi. Na hindi mo nga ipagkakalat. Heto pa. Maaaring kung hindi mo nga ipinagkalat ang impormasyon, bibigyan ka pa ng marami.

Siyempre, bahagi ng pagsasabi ng ‘huwag ipagkakalat’ na impormasyon ang katangian nitong hindi malaman kung totoo talaga. Dahil ang paghahanap ng balidasyon kung totoo nga o hindi ang impormasyon ay pagkakalat na rin nito.

Mabuti sana kung ang impormasyon na hindi dapat ipinagkakalat ay numerong tatama sa lotto. Malalaman mo kung totoo o hindi ang sinasabi. Na malaking-malaking tsansa ang hindi totoo. May mga sekreto, o inaakalang sekretong hindi dapat ipagkalat.

Lalong hindi dapat ipagkalat kung ang impormasyon ay ‘kalat’ o basura. Maraming kalat sa daan. Makalat ang silid. Puro kalat ang sinasabi. Dahil sa kasalukuyang mundo nating kay dali nang ipakalat ang impormasyon, kapag sinabing huwag ipagkakalat, asahan mo, ikakalat.

Pansinin ang mga balitang kumakalat o ipinagkakalat ngayon sa social media lalo na ang tungkol sa showbiz at personal na buhay ng mga artista. Makalat ba?

Dahil kay dali nang ipagkalat kahit pa ang hindi dapat ipagkalat. Kay daling gawing usap-usapang na akala mo hindi dapat ipinagkakalat ang buhay ng iba. Ano ba naman ang magbasa ng status, tapos mag-iwan ng reaksyon? Ano ba namang i-share lang, hindi naman ikaw lang ang magkakalat.

Ang totoo, mahirao nang magtiwala. Sasabihin ay huwag ipagkakalat pero ito ay pahiwatig pa rin na minsan, dapat itong malaman ng iba. Ipagkakalat. May ganoong paraan. Sasabihin sa isang tao na mahilig magpakalat ng impormasyon na huwag ipagkakalat ang sasabihing tsismis. Makakaasa kang ipagkakalat. Hindi man ipagsasabi sa iba, mababasa mo na lang sa social media.

May sinasadya naman kasing ipagkalat. May impormasyong unang susulpot sa mga impormal na daluyan tulad ng tsismisan, mapapersonal o online. Hindi ba’t ganito ang taktika ng iba? Sa pahayagan, ang tawag diyan, blind item. Hindi papangalanan ang kasangkot. May impormasyon pero may iiwang hindi sinasabi. Para nga naman ipagtanong o kaya naman, maghihintay sa susunod na ipakakalat.

Malalaman mo na lang, alam na ng lahat ang impormasyong huwag daw ipagkakalat. At dahil nga sa simula pa lang ay sinabi nang huwag ipagkalat, wala ngayong makapagsabi kung ano ang totoo. Ang lahat ng nakukuhang impormasyon ay hindi dapat ipagkalat. Ang resulta, nagkakagulo.

Sa kasalukuyang isyu ng mag-asawang celebrity na naghiwalay, may iba’t ibang impormasyon ang ipinakakalat, mga bersiyon ng pagkatao ng mga kasangkot

buhat sa mga tao na diumano ay may alam sa buhay ng mga kasangkot. Kaya kasangkot na rin sa usapin ang mga nagsabi ng impormasyon.

Isa’t isa ay may bersiyon ng impormasyong kung susuriing mabuti ay nagsimula sa kaalamang huwag ipagkakalat.

***

