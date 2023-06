Grade 11 tiklo sa tsongki

Ligwak ang isang Grade 11 student na nasa high value individual na ng pulisya dahil sa pagtutulak nito ng iligal na droga, makaraang madakip sa ikinasang buy bust operation kahapon sa Valenzuela City.

Kinasuhan ng Violation of Section 5, Sale, Trading, Administration, Dispensation, Delivery, Distribution and Transportation of Dangerous Drugs and/or Controlled Precursors and Essential Chemicals at Section 11 Possession of Dangerous Drugs under Article II of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, si Humpbrey De Vera, 20, ng Santolan Road, Barangay Gen. T. De Leon ng nasabing lungsod.

Kwento ni P/Captain Joel F. Madregalejo, head ng Station Drugs and Enforcement Unit (SDEU), bagama’t Grade 11 student pa lang ang suspek, nasa talaan na ito ng HVI.

Ilang Linggo ding naka-under surveillance ang binata, hanggang sa ikasa ang buy bust operation alas-2:00 ng madaling araw sa Santolan Service Road, Barangay Gen. T. De Leon.

Nasamsam sa suspek ang tatlong plastic ng dried marijuana leaves at 3 plastic wrap bricks na umabot sa P78,800, buy-bust money, sling bag at Vivo android phone. (Orly Barcala)