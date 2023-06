Gayle Pascual, Jade Gentapa armas ng Farm Fresh Foxies

DADALHIN ng dalawang Finals MVP mula De La Salle-College of Saint Benilde Lady Blazers na sina Gayle Pascual at Jade Gentapa ang bagong koponan na Farm Fresh Foxies sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference simula Hunyo 29.

Ipaparada ang Farm Fresh ng mga dating manlalaro ng back-to-back National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball champions na Lady Blazers na ititimon ni two-time champion coach at University Athletic Association of the Philippines (UAAP) 85th season third placer mula Adamson University Lady Falcons na si coach Jerry Yee.

“THEY’RE READY TO SCREAM. Take a FIRST LOOK to the Newest PVL Team, Farm Fresh Foxies. They are led by the Core Graduates of the UNDEFEATED NCAA Queens the CSB Lady Blazers,” ayon sa inilabas na post sa social media ng koponan.

Ginawaran bilang 2023 Finals MVP si Gentapa, gayundin ang pagiging second Best Outside Spiker, habang ang 2022 Finals MVP na si Pascual, na siyang ring Best Opposite Hitter, ang mangunguna sa atake ng koponan.

Kasama din ang core ng Lady Blazers nina senior players Cloanne Sophia Mondonedo, middle blocker Michelle Gamit, libero Kim Estenzo at middle blocker Zamantha Nolasco.

Isa ang Farm Fresh sa tatlong bagong koponan na lalahok sa bagong kumperensiya, kasama ang Quezon City Gerflor Defenders at ang nagbabalik sa indoor volleyball na Foton Tornadoes, sister company ng Chery Tiggo Crossovers.

(Gerard Arce)