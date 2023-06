Farewell John Regala

Kaninang 6:00am ay yumao na ang veteran actor na si John Regala (May 28, 1965 – June 3, 2023).

Isa sa mga unang nakiramay ay si Nadia Montenegro.

“Rest in peace John (with 3 praying hands emoji). Tapos na ang hirap mo Tol (with sad face, flowers, and candle emoji),” post ni Nadia.

Nag-private message kami kay Nadia sa pamamagitan ng Facebook Messenger para magtanong ng ilang detalye tungkol sa pagpanaw ni John.

Sabi ng aktres, “Yes, kaninang 6:00am. Cardiac arrest from complications of kidney and liver illness.

“Nasa New Era Commonwealth siya under the care of INC (Iglesia ni Cristo).”

Samantala, nakausap naka-chat naman namin sa pamamagitan ng Facebook Messenger si Chuckie Dreyfus na kasama ni Nadia na dumamay noon nang magkasakit si John.

Sabi ni Chuckie, “Sa kabila po ng aming ‘di pagkakaintindihan noon, nalulungkot po ako sa balitang pagpanaw ni John.

“He was a talented actor and brought joy to many through his performances.

“I’m grateful na kahit papaano ay naging bahagi ako ng buhay niya sa oras ng kanyang pangangailangan noon, and I sincerely hope he found peace in his final days. My thoughts are with his loved ones at this time.”

Let us pray for the eternal repose of John Regala’s soul. (Jun Lalin)