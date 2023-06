David kakabugin si Alden

Marami raw ang nagre-request sa pamunuan ng Miss Grand Philippines na kunin ang ‘Pambansang Ginoo’ na si David Licauco sa darating nilang coronation night on July 13, 2023.

Mukha naman daw pagbibigyan ng Miss Grand Philippines ang hiling ng fans ni David, pero pinag-iisipan pa nila kung ano ang magiging participation ni David sa pageant.

Isa kaya si David sa magiging judge, o guest performer, o siya kaya ang magiging host ng first ever Miss Grand Philippines pageant night?

Naku, kapag siya ang napiling mag-host ay hindi maiiwasang ikumpara siya kay Alden Richards na first time ding nag-host ng isang national pageant at ito nga ang 2023 Miss Universe Philippines.

Pero sino kaya sa kanila ang mas bonggang mag-host?

Remember, may mga pumintas kay Alden nang mag-host sila ni Xian Lim sa 2023 Miss Universe Philippines.

Kabugin nga kaya ni David si Alden? Well…

Samantala, kahapon (Saturday) naganap ang first screening ng Miss Grand Philippines 2023 sa Teatrino, Greenhills, San Juan City at isa si Herlene Budol sa first 11 official candidates na nakapasok.

Super kinabahan daw si Herlene na baka hindi siya matawag dahil siya ang second to the last na inanunsyong pasok sa Top 11.

Sasabak na si Herlene sa training under Rodgil Flores. (Byx Almacen)

