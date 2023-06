Bebot nahulihan ng P200K shabu

Ang suspek na si Norhaya Sangkupan, residente ng Maguindanao St., Purok 2, Barangay New Lower Bicutan ay inaresto ng Taguig Police Drug Enforcement Unit (SDEU) sa ikinasang drug bust operation.

Narekober mula sa suspek ang walong plastic sachet ng 30 gramo ng shabu na nagkakahalagang P204,000 bukod pa sa P500 marked money.

Nahaharap siya sa reklamo ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

“Nananatili kaming nakatuon sa aming walang humpay na pagtugis sa pagpuksa ng ilegal na droga sa aming komunidad,” ani Brig. Gen. Kirby John Kraft, direktor ng Southern Police District.

“Ang matagumpay na operasyon at pag-aresto ay isang patunay ng dedikasyon at pagsusumikap ng aming Station Drug Enforcement Units at ang pakikipagtulungan ng aming mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas. Patuloy kaming magsisikap nang walang pagod upang matiyak ang kaligtasan at kagalingan ng aming mga residente.” (Betchai Julian)