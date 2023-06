Asian Games Fun Run bibira

ISASAGAWA ng Philippine Olympic Committee (POC) bilang host ang Hangzhou Asian Games Fun Run sa Lunes (Hunyo 5) sa Tagaytay City bilang bahagi ng kampanya ng Olympic Council of Asia (OCA) na makisali sa buong kontinente sa pagpapalawak sa pang-19 edisyon ng kada apat na taong multi-sport na torneo sa Setyembre.

Ang fun run ay bahagi ng “Asian Games for All” ng OCA at itatanghal simula alas-6 ng umaga sa kahabaan ng Bacolod-De los Reyes Street kung saan ang Tagaytay City BMX at Skateboard Park ang staging area.

Sinabi ni POC President Rep. Abraham “Bambol” Tolentino na ang nangungunang atleta at opisyal ng palakasan ng bansa ay sasali sa fun run na itinatanghal 109 araw bago ang Hangzhou Games na itinakda Setyembre 23 hanggang Oktubre 8.

“As part of the OCA Family, the POC together with the national sports associations are one in celebrating and promoting the forthcoming Asian Games,” sabi ni Tolentino. .

Ang kampanyang “Asian Games Para sa Lahat” ng OCA ay nagsimula noong Abril at may tatlong bahagi – ang National Olympic Committees: Hangzhou Asian Games Fun Run, Asian Games Youth Reporter Project at Hangzhou Asian Games Children’s Art Competition.

“We want all National Olympic Committees to get into the spirit of the 19th Asian Games in Hangzhou this September and participate in our promotional campaign,” sabi ni OCA Director General Husain Al Musallam.

“The ‘Asian Games for All’ campaign will engage Asian society all over the continent and give everyone the chance to be involved in Hangzhou Asian Games,” sabi pa ni Musallam.

(Lito Oredo)