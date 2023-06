US President Joe Biden natisod, natumba sa graduation ceremony

Bumagsak si US President Joe Biden nang matisod at mawalan ito ng balanse habang nag-aabot ng diploma sa graduation ceremony ng mga kadete sa US Air Force Academy sa Colorado noong Huwebes

Sa tulong ng isang opisyal ng US Air Force at dalawa niyang security detail, agad din namang nakabuwelo at nakatayo ang 80-anyos na Pangulo.

Tiniyak din ng White House communications office na hindi nasaktan at maayos ang kalayagan ng Pangulo.

Nabatid na isang oras at kalahati halos na nakatayo si Biden para mag-abot ng diploma at kamayan ang nagtapos na 921 kadete.

“I got sandbagged,” ang nakangiti namang biro ng Presidente nang humarap ito sa mga reporter sa White House.

Sinabi ng White House na natisod ang Pangulo sa itim na sandbag na nasa stage sa gitna ng okasyon.

Makikita sa footage na itinuturo ni Biden ang sandbag na tinutuntungan ng kanyang telemprompter kung saan siya natisod.

Pagkatapos ng insidente, naglakad ang Pangulo sa kanyang silya nang walang umaalalay. Naglakad lang din ito na parang walang nangyari pabalik sa kanyang motorcade pagkatapos ng seremonya.

See Related Stories:

US todo suporta sa ‘Pinas: PBBM ‘best partner’ ni Biden

BBM, Biden face-to-face sa White House

Biden hinirit sa US Congress higpitan pag-aari ng armas