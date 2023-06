Sundalo, 4 Dawlah dedo sa Lanao del Sur engkuwentro

Patay ang isang mi­yembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at apat na tauhan umano ng Dawlah Islamiya (DI) matapos magbakbakan ang tropa ng pamahalaan at rebeldeng grupo sa Marogong, Lanao del Sur noong Huwebes.

Nasawi ang biktimang si Army Ranger Pfc. Jemric Contingo nang mahagip ito ng bala sa ulo.

Ayon kay Brig. Gen. Allan Nobleza, director ng Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region, nangyari ang bakbakan sa pagitan ng Army Scout Rangers (ACR) at DI sa Barangay Piangologan sa Marogong.

Sugatan din sa insidente sina Corporal Cronel Ducrao at Regi Macahilig at Pfc. Noel Notario.

Nagtungo sa lugar ang tropa ng pamahalaan kasunod ng banta ng DI na aatakehin nila ang bayan ng Marogong kung hindi palalayain ang mga kasama­han nila na inaresto ng pulisya sa mga kasong murder habang ang ilan ay nabitag sa buy-bust operation at nakumpiskahan ng droga. (Catherine Reyes)