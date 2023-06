POGO patalsikin na

Noong Lunes ay bumisita kami sa Clark Sun Valley — isang POGO office na niraid ng mga pulis noong Mayo dahil ginagawa pa lang scam hub.

Kaugnay pa rin ito ng imbestigasyon natin sa mga nailikas nating kababayan na sapilitang pinagtatrabaho bilang scammers.

Kahit ilang buwan na natin itong iniimbestigahan, nagimbal pa rin ako sa mga nakita ko dito sa POGO office. Sa unang tingin, mukhang mga call center ang opisina nila. Yun pala ay dito nagtatrabaho ang mga ipinuslit na nationals mula sa Vietnam, China, Indonesia, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Bhutan, Morocco, Nepal at iba pa. Itong mga computer na ito ang ginagamit nila para manggoyo at magpaibig ng mga foreigner — kadalasan ay mga lalaki. Pagkatapos nito ay pipipilitin silang mag-invest sa crypto currency. Kung iisipin nyo, hindi ba sila nagvivideo call para mapatunayan na totoong tao ang kausap nila? Ayun na nga po ang isang nasagot natin dahil ang ginagawa pala doon ay kung humingi ng video call ang mga target nila, mayroon silang models at tatawagan nila ang target mula sa mga “video room”.

Kapag wala silang nagogoyo at nascam, dinadala naman sila sa dark room at ikukulong sila ng tatlong araw. Isang cup noodles lang ang pagkain nila buong araw. Walang kama o upuan para sila ay makapagpahinga. Nakatakip din ang bintana. Hindi ba ito paglabag sa ating karapatang pantao?

Limpak-limpak na salapi naman ang nasamsam ng PNP sa opisina. Ito raw ang mga nakulimbat mula sa mga biktima ng love scam sa ibang bahagi ng mundo.

Ang nagpapatakbo raw sa scam hub na ito sa Clark ay ang kumpanyang Colorful and Leap Group na sublessee ng CGC Technologies, Inc. — lisensyadong POGO company ng PAGCOR. Ginagamit o nagpapagamit ang mga POGO para manloko ng mga inosenteng tao.

Ano ang ginagawa ng PAGCOR? Hindi naman pwede na pag-nagapruba sila, hindi na nila babantayan. Hanggang ngayon, patuloy ang recruitment para sa mga POGO jobs kuno, pero malamang ay mga papunta sa isang scam operation. Bilang regulator ng POGOs, dapat aktibo ang PAGCOR na tinitingnan ang mga kumpanyang pinapayagan nilang mag-operate sa bansa. Dahil kung hindi, sila na mismo ang nag-aambag sa kriminalidad na nangyayari dito.

Walang ni isang magandang bagay ang naibigay ang POGO sa bansa. Krimen lang ang dala. Paulit-ulit na natin itong sinasabi, at sana naman sa bagong impormasyong ito, matauhan na ang ating gubyerno. Kailangan nang palayasin ang mga POGOng ito sa bansa. Ngayon na.