Mga Tv network agawan sa TVJ, Dabarkads

Binunyag ni Tito Sotto na totoong marami nang nakikipag-usap sa kanilang TV network para maging bagong tahanan ng Dabarkads.

Ayon kay Sotto, ilan sa mga nagpaparamdam sa kanila ay ang Net 25, TV5, Cignal TV at ang channel 9.

“Nag-uusap pa kami [ng Net 25]. After yesterday—sabi ko nga umu­usok ‘yung telepono namin e—kausap din namin ang Cignal, One PH at TV5,” wika ni Tito sa panayam nina Julius Babao at Kristine Bersola Babao sa One PH.

“Tsaka nakakatuwa, ‘yung isang board member ng Channel 9 tumawag sa akin, tinatanong kung iko-consider namin na i-consider ulit sila,” dagdag pa niya.

Pinaliwanag din ni Sotto ang nangyari bago sila magdesisyon na tuluyang kumalas sa TAPE Incorporated ng pamilya Jalosjos.

Lahad ng dating mambabatas, tila may maling impormasyon ang nakaabot sa mga Jalosjos na gagamitin umano nila ang noontime show para doon mag-resign.

“Siguro ang bintang ay gagamitin namin ang programa at doon kami magre-resign, nagdedesiyon pa lang kami e. Pinabilis nila ‘yung desisyon,” giit ni Sotto.

Sa ngayon ay inaabangan pa ni Tito, kasama sina Vic Sotto at Joey de Leon, kung makukuha nila ang rights na gamitin ang pangalang ‘Eat Bulaga’.

Paliwanag niya, sa merchandising lang may karapatan ang TAPE sa ‘Eat Bulaga’ brand, ngunit ang nag-imbento nito na si Joey de Leon ang tunay na nagmamay-ari ng trademark.

“I’m sure. I’m very confident. Sinasabi ng mga lawyers namin, they’re very confident na we will get it. Kami nag-imbento eh,” lahad ni Sotto.

Nauna nang inamin ni Sotto na iniimbitahan ang Dabarkads sa PTV-4.(RP)

