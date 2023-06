Lechon, sisig swak na best pork dish sa mundo

Porky-licious sa linamnam! ‘Yan ang katangian ng apat na Pinoy dish na swak sa listahan ng Taste Atlas para sa ‘50 Best Rated Pork Dishes in the World.’

Pasok sa ika-17 pwesto ang ipinagmamalaking lechon ng ‘Pinas, habang nasungkit naman ng lechon kawali ang ika-22 na ranggo sa listahan.

“Lechon kawali is the Filipino version of deep-fried pork belly. Primarily boiled in plain or seasoned water, the meat is rubbed with salt, cut into chunks, then deep-fried until it develops a golden-brown, crispy skin, but remains juicy and tender on the inside,” description nito.

Kabilang din ang ang bicol express sa ika-23 at sisig para sa ika-28 na pwesto.

“Bicol express is a popular Filipino dish consisting of sliced pork that is doused in a creamy coconut-based sauce and seasoned with shrimp paste and spicy chili peppers. According to popular belief, Cely Kalaw invented the dish in her Manila restaurant.”

Samantala, itinanghal naman na Top 1 pork dish ang Carnitas ng Mexico na sinundan ng Pernil mula sa Puerto Rico. (Moises Caleon)