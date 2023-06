Keempee ayaw sumawsaw sa gulo ng TVJ, TAPE, Inc.

Kapag natatanong si Keempee de Leon tungkol sa pagkakatsugi niya noon sa ‘Eat Bulaga’ ay talagang nagkukuwento siya.

Hindi rin ikinaila ng anak ni Joey de Leon na malaki ang naging epekto sa kanya ng pagkakatanggal sa nasabing noontime show.

Nagkaroon ng depresyon si Keempee dahil sa pangyayaring ‘yon at inamin pa nga niya na may pagkakataon na pumunta pa siya sa Broadway Centrum (studio noon ng ‘Eat Bulaga’) at pagdating doon ay saka lang niya naalalang wala na nga pala siya sa show.

Kahit nga isa sa tatlong main hosts ng ‘Eat Bulaga’ ang tatay ni Keempee ay nagawa pa rin siyang tsugihin. Eh, ang tagal din niyang naging co-host doon, huh!

At dahil nag-goodbye na nga sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey sa TAPE, Inc., inusisa namin si Keempee tungkol doon.

Biniro pa nga namin siya na mukhang tahimik lang siya.

Pero mukhang ayaw makialam, makisawsaw pa ni Keempee sa issue ng TVJ at TAPE, Inc. dahil kahit sumasagot siya sa chat namin, nagsabi siya ng, “No comment na ako do’n.”

Well, naiintindihan naman namin si Keempee sa bagay na ‘yon.

Nabanggit nga rin pala ni Keempee na wala pa siyang bagong work ngayon.

Teka! Kung sakaling magkakaroon na ng new show ang TVJ at ang Dabarkads, bakit hindi kaya isali si Keempee para mas masaya?

Well…

See Related Stories:

Jalosjos, GMA kampihan ‘Eat Bulaga’ sisikat kahit walang TVJ