Ka Rex Cayanong, Jap Gagalac isasabak mga tinale sa 6-Stag

NASA pre-conditioning stage na ang mga panabong nina Ka Rex Cayanong at Jap Gagalac dahil nakatakda nilang salihan ang “WPC Early Bird Face-Off 6-Stag Derby” na bibitawan sa ruweda ng Manila Arena sa Sta. Ana.

Magsasanib-pwersa sina sabong sensation Cayanong at sabong maestro Gagalac para harapin ang ibang tigasing breeders at cockers sa derby na may 2-4 format.

Gamit ang entry name na ‘Sabong On Air/ Live Wire, puntirya nina Cayanong at Gagalac na makasilo ng premyo sa event na may P2M guaranteed prize, walang entry fee at may minimum bet na P22,000 ang siyapolan.

Magsisimula ang two-stag eliminations sa Hulyo 1 at 5 habang ang grand finals ay sa Hulyo 8.

Para makasampa sa finals ay kailangan maka-dalawang puntos sa eliminations.

Tanging mga WPC Early Bird banded stags lang ang pwedeng ilaban sa eliminations at finals.

Tiyak na sisipatin mabuti nina Cayanong at Gagalac para mapili nila ang pandiinang warriors.

(Elech Dawa)