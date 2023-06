Hipon Girl ‘sakit ng ulo’ sa serye

Naku naman, hindi pa man umeere, pero ang dami na naming naririnig na hindi magandang impression kay Herlene Budol. Ito’y sa ginagawa niyang teleserye, ang “Magandang Dilag” sa GMA-7.

Katulad na lang sa dapat ay last taping day na raw sana ngayong Biyernes after so many delays and postponement, hindi na naman daw ito natuloy dahil mismo kay Herlene.

Siya ang bida sa serye. In fact, launching teleserye niya nga, pero how true siya ang nagiging problema umano ng production? Ang nakarating sa aming tsika, ginawan na raw ng production ng paraan para ma-schedule na ang taping noong Biyernes. Nag-adjust, nag-sacrifice na raw ang iba sa cast base sa schedule ni Herlene para lang matuloy na sila sa taping, pero naloka raw ang production nang sabihin ni Wilbert Tolentino, manager ng aktres na hindi raw puwedeng mag-taping ang alaga niya.

May ibang commitment daw si Herlene hanggang 5pm.

Ang siste, ilang beses na raw itong nangyari, bukod pa sa mga delays talaga dahil sa ilang kadahilanan na nagkakasakit o naaksidente. Understandable raw ‘yon, pero ‘yung may mga tinatanggap na raket sa araw ng taping, paano?

Naaliw pa kami sa kuwento na may time na na-pack-up daw ang taping dahil katwiran umano ni Herlene, hindi siya makaalis ng bahay dahil may nagra-rally sa lugar nila. Nagkataong may taga-production na malapit lang sa tinitirhan nito kaya na-prove na tila walang katotohanan, huh!

Dahil dito, ang sigaw umano ng mga taga-production, wish nilang matapos na lang talaga ang taping.

Launching serye pa lang ito ni Herlene pero may ganyang tsismis na. Ang hirap kapag “nega” na agad ang impression sa kanya ng production at mga co-star niya.

Importanteng makuha ang side ni Herlene sa mga ganitong isyu sa kanya dahil hindi talaga maganda. Bukas ang espasyo ng Abante sa kanya para magkaroon ng linaw kung ano ang real score sa isyung ‘yan.