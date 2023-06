Higit 500 PDL, BJMP nabulaga sa sorpresang drug test

Nabulaga sa sorpresang drug test ang nasa 546 na person deprived of liberty (PDLs) kasama ang 68 tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Navotas City Jail (NCJ) kahapon nang umaga.

Sa direktiba ni Mayor John Rey Tiangco, isinailalim sa random drug test ang mga nakakulong sa NCJ habang pinag-report ang mga naka-leave na tauhan ng BJMP para matukoy kung may positibo sa droga sa kanilang hanay.

Iniutos ito ni Tiangco matapos makatanggap ng text message ang Txt JRT tungkol sa umano’y talamak na operasyon ng ilegal na droga sa pasilidad.

Apat sa mga PDL ang nagpositibo sa marijuana habang tatlo ang nakitaan ng paggamit ng shabu. Negatibo naman sa droga ang mga tauhan ng BJMP.

Sinabi ni Tiangco na ililipat ang mga ito sa ibang pasilidad at maaari pang maharap sa ibang kaso. (Orly Barcala)